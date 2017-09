Vitesse-spelers vinden Airborne-traditie geweldig

ARNHEM - De wedstrijd van Vitesse tegen VVV stond in het kader van de Airborne-herdenking. En dat vinden de spelers een geweldige traditie.

"Dit is een bijzondere wedstrijd voor heel Arnhem. Daarom is het jammer dat wij niet wonnen", zegt aanvoerder Guram Kashia. "Als aanvoerder ga ik na afloop naar de veteranen toe om ze respect te geven. Dat is een hele mooie traditie binnen deze club."

Alexander Büttner vindt het bijzonder om in een Airborne-shirt te mogen spelen. "Dat vind ik heel speciaal. Heel veel respect voor de mensen die hebben gevochten voor ons land. Ik kwam toevallig nog een veteraan tegen die ik ken uit Doetinchem. Die heb ik mijn shirtje gegeven."