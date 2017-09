Büttner: 'Dit heeft niks met donderdag te maken'

ARNHEM - Vitesse-back Alexander Büttner had er flink de pest in na de wedstrijd tegen VVV Venlo. In de slotfase gaf zijn ploeg een voorsprong weg, waardoor de Arnhemmers geen koploper zijn.

'Praat me er niet van. We hadden inderdaad koploper kunnen zijn, maar we maken het onszelf onnodig moeilijk. De kansen die we krijgen moeten we afmaken. Nu is het ontzettend balen.'

Büttner vond dat zijn ploeg niet alles gegeven had wat er in zat. 'Ik denk dat we meer konden brengen. En nee, dit heeft niks met donderdag te maken. We zijn jonge mannen en zijn fit genoeg. We moeten deze wedstrijden allemaal kunnen spelen.'