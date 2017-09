Swim to Fight Cancer Bussloo haalt 87.000 euro op

De deelnemers konden individueel of per team deelnemen aan de zwemtocht. Er kon gekozen worden om 200, 400 600 of 1500 meter. Het is de tweede keer dat het evenement gehouden is. Eerder werd in het Apeldoorns Kanaal gezwommen.

Apeldoorns kanaal onveilig

De organisatie besloot uit veiligheidsoverwegingen het evenement te verplaatsen van het Apeldoorns Kanaal naar de plas bij Bussloo. Door de verwachte hevige regenval, zouden grote hoeveelheden water er voor kunnen zorgen dat de overstort in het riool open gaat met als gevolg dat er bacteriën in het Apeldoornse Kanaal terecht komen. Dat heeft consequenties voor de kwaliteit van het water en dus mogelijk voor de gezondheid van de zwemmers.

Niet verantwoord

Vorige week was er ook al een actie in Doetinchem. Daar werd niet gezwommen, maar gingen zo'n 100 deelnemers in kano's de Oude IJssel op. Ook daar was zwemmen niet verantwoord. In Doetinchem werd 50.000 euro opgehaald.