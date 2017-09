Duizenden bezoekers bij Hippisch Festijn in Heelweg

De hoofdmoot van het Hippisch Festijn is het eventing; een combinatie van springen, dressuur en cross. Voor dat laatste onderdeel was een parcours met hindernissen uitgezet op de Vennebulten. In totaal kwamen zo'n 220 ruiters in verschillende categorieën uit tijdens het eventing.

Naast internationale toppers, kwamen van vrijdag tot en met zaterdag ook talloze amateurs en jonge ruitertjes in actie. Voor de jeugd was er een speciaal strodorp met kippen en konijnen. Die laatsten bleken net als de paarden ook aardig te kunnen springen.