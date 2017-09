Wilco Kelderman wint wereldtitel ploegentijdrit

Kelderman in de Vuelta. Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld heeft met zijn team Sunweb de wereldtitel veroverd bij de ploegentijdrit voor merkenteams op de WK wielrennen in het Noorse Bergen.

De ploeg van Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Sam Oomen was de snelste op het parcours in Bergen over 42,5 kilometer. De andere drie ploeggenoten bij de ploeg van de Nederlandse teambaas Iwan Spekenbrink waren Michael Matthews, Lennard Kämna en de Søren Kragh Andersen.

Sunweb bleef BMC 8 seconden voor. Team Sky pakte brons op 22 seconden.