'Fruitcorso Tiel trekt bijna 100.000 bezoekers'

TIEL - De jaarlijkse fruitcorso in Tiel trok dit jaar bijna 100.000 bezoekers in 2 dagen. Dat schat Fred Eggink van de organisatie. De fruitwagens kwamen uit onder meer Tiel, Buren en Culemborg en vele andere gemeenten. Een groot succes, noemt Eggink het.

Eggink is blij met het corso. 'Het niveau van de wagens is dit jaar enorm hoog en ook vandaag (zondag, red.) is het hartstikke druk. Het weer zit natuurlijk ook enorm mee.'

Toch gaat er volgend jaar veel veranderen. De opzet van de corso komt er anders uit te zien, en er wordt meer gelet op duurzaamheid en voedselverspilling. Want appels en druiven met lijm erop, die zijn natuurlijk niet eetbaar meer. Honderden kilo's fruit verdwijnen daarom elk jaar in de prullenbak.

Daarnaast kampt de organisatie met geldgebrek. Eggink: 'Als iedere bezoeker 1 of 2 euro doneert zijn we uit de problemen, maar het is te vroeg om te zeggen hoe veel er is gedoneerd. De komende weken beraden we ons op de toekomst.'