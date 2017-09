VIDEO: Auto vliegt in brand in Apeldoorn

Foto: Jan de Kievid

APELDOORN - Een auto is zondagmiddag op de Govert Flinckstraat in Apeldoorn in brand gevlogen. Er raakte niemand gewond.

Volgens een omwonende vloog de wagen in brand nadat de bestuurder de auto aan de kant had gezet. Amateurbeelden (Jan de Kievid): De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.