Speed pedelec mag voortaan ook op fietspad

WAGENINGEN - Bestuurders van een speed pedelec, een snelle e-bike, mogen vanaf vandaag in Gelderland bij een aantal drukke provinciale wegen het fietspad op.

Normaal gesproken moeten speed pedelecs in de bebouwde kom op de rijbaan, maar dat is volgens de provincie niet overal veilig. Op een aantal plaatsen zijnde snelheidsverschillen tussen auto's en speed pedelecs te groot.

Gelders gedeputeerde Conny Bieze onthult vandaag bij de aftrap van de Nationale Fiets Telweek in Wageningen een nieuw verkeersbord: speed pedelec welkom op fietspad.

Effect opkomst snelle e-bike onderzocht

'De speed pedelec is een relatief nieuwe verschijning, waardoor er nog weinig bekend is over het gebruik en de effecten ervan op de verkeersveiligheid', zegt de provincie. 'Wel is duidelijk dat door de opkomst van snelle e-bikes de snelheidsverschillen op fietspaden toenemen. Dit stelt nieuwe eisen aan de infrastructuur. Met hulp van de Fiets Telweek wil de provincie het gebruik van de speed pedelec monitoren.'

Ook andere gemeenten en provincies overwegen maatregelen als het om de speed pedelec gaat.

Twee miljoen kilometers

Tijdens de Fiets Telweek wordt het fietsgedrag in Nederland in kaart gebracht. Aan de vorige edities deden ruim 42.000 fietsers mee die samen meer dan twee miljoen kilometers telden. De data wordt gebruikt om het fietsnetwerk te verbeteren.

