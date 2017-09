Auto belandt op zijn kant bij ongeluk, één gewonde

Foto: Pim Velthuizen

EPE - Twee auto's zijn zondagmiddag met elkaar in aanrijding gekomen in Epe. Een bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde even voor 13.00 uur op de kruising Zuukerenkweg met De Meent. In de auto's zaten volgens een cameraman ter plaatse alleen de bestuurders, beide jonge mannen. Een wagen belandde op zijn kant bij het ongeval. De brandweer moest een deel van de auto openknippen om het slachtoffer te bevrijden. De man ging daarna met de ambulance mee. De andere bestuurder zou niets aan de klap hebben overgehouden.