Matig Vitesse krijgt 1-1 in slotfase binnen tegen VVV

94. Vitesse verzuimt om de koppositie te pakken door dit gelijkspel.

92. Vitesse wil ook een strafschop na een duel met Castaignos. Matavz krijgt geel wegens protesteren.

90. Pasveer krijgt ook nog geel. Maar dan mag Clint Leemans aanleggen vanaf elf meter en hij scoort: 1-1. En daar vroeg Vitesse ook wel om.

89. Kashia maakt een overtreding en krijgt een strafschop tegen.

86. Er zijn 15.213 toeschouwers in GelreDome.

83. Hunte loopt zo langs Van der Werff en geeft voor, maar Matt Miazga voorkomt de gelijkmaker van Thy.

82. Vitesse laat zich behoorlijk terugdringen.

75. Linssen probeert het met een lob vanaf de middenlijn. De bal gaat maar net over.

71. Middenvelder Thomas Bruns gaat naar de kant en aanvaller Luc Castaignos komt erin.

70. Foor zet aardig door, maar Unnerstall is paraat.

69. Er gebeurt niet veel, dus even nog een Airborne-spandoek.

63. Nu is Vitesse weer gevaarlijk, maar Bruns stuit op Unnerstall.

61. Een schotje van Hunte in handen van Pasveer.

58. Bij VVV inmiddels ingevallen Jonathan Opoku, ooit spelend voor VDZ in Arnhem.

55. Na een aardige combinatie tussen Thomas Bruns en Navarone Foor schiet Tim Matavz met links net voorlangs.

52. VVV voor het eerst echt gevaarlijk. Remco Pasveer heeft behoorlijk wat moeite met het schot van Seuntjens.

47. Wie anders dan Tim Matavz breekt de ban, hij maakt de 1-0.

46. De tweede helft is begonnen.

Bekijk hier hoe de veteranen werden onthaald in het stadion.

In de rust staat Airborne weer centraal.

45. Het was niet best en dus gaan we rusten met 0-0.

44. Linssen is nog een keer dichtbij een doelpunt. Hij is de Vitessenaar die het meeste gevaar sticht.

43. De Vitesse-supporters zijn nadrukkelijk bezig geweest met de Airborne-wedstrijd.

41. Hij loopt 1 op 1, maar Tim Matavz is nu nog niet dreigend geweest.

38. Charlie Colkett valt nu al in voor de zwak spelende Fantaky Dabo.

36. VVV'er Clint Leemans glijdt uit bij een vrije trap. En gaat op zoek naar de oorzaak.

32. Trainer Henk Fraser kan onmogelijk tevreden zijn.

29. Het is bijzonder matig van beide kanten. Vitesse heeft logischerwijze wel meer initiatief.

27. Maikel van der Werff durft gewoon terug te spelen na zijn geflater van donderdag.

23. Milot Rashica schiet en Unnerstall laat de bal door zijn benen glippen, maar het loopt net goed af voor de Duitse doelman van VVV.

21. Matt Miazga pakt onnodig geel.

17. De eerste echte kans van de wedstrijd is voor Linssen, maar zijn kopbal wordt net overgetikt door Unnerstall.

15. Het eerste kwartier is het vooral afwachten en aftasten.

9. Feyenoord staat al achter tegen PSV, dus als Vitesse wint, wordt de Arnhemse club opnieuw koploper. Vitesse is nu nog zesde, maar kan de nummers 2 t/m5 zeker inhalen bij winst.

6. Het is vooral veel rondspelen in de openingsfase.

2e minuut: Maikel van der Werff lijkt achterin het centrum te gaan spelen, waar dan dus drie man staan/

16.44 Vitesse speelt vandaag uiteraard in de speciale Airborne-shirts.

16.40 De veteranen zijn enthousiast (foto: Will Kuijpers).

16.35 De Theo Bos-tribune is al aardig gevuld.

16.26 De veteranen maken hun entree in het stadion.

16.23 Vitesse is volop bezig met de warming up.

16.11 De Airborne-wedstrijd, zo wordt Vitesse-VVV genoemd. Jaarlijks staat de thuiswedstrijd van Vitesse in deze week in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

16.08 VVV heeft vijf punten minder dan Vitesse, maar de promovendus kent toch een hele behoorlijke start in de eredivisie.

16.04 Britse belangstelling voor deze wedstrijd. De neef van John Frost bezoekt de wedstrijd in het kader van de Airborne herdenking.

16.00 Dit zijn dus de elf van Vitesse:

Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, van der Werff, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

15.55 Thulani Serero is er toch niet bij. Maikel van der Werff, die tegen Lazio enkele malen flink in de fout ging, verschijnt nu toch aan de aftrap.

15.45 Vitesse kan de koppositie in de eredivisie pakken als wordt gewonnen van VVV. Dan moet Feyenoord wel verliezen uit tegen PSV.

15.42 Alexander Büttner bij zijn aankomst bij GelreDome.

15.40 Voor Bryan Linssen is VVV een speciale tegenstander, want het is zijn voormalige club.

15.38 Dit zijn de elf die het vandaag moeten gaan doen namens Vitesse.

Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.