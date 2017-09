Liveblog: Tussenstand Airborne-wedstrijd Vitesse-VVV

foto: Will Kuijpers

ARNHEM - Vitesse speelt vanmiddag thuis tegen VVV en kan bij winst zelfs koploper worden in de eredivisie. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 0-0 29. Het is bijzonder matig van beide kanten. Vitesse heeft logischerwijze wel meer initiatief. 27. Maikel van der Werff durft gewoon terug te spelen na zijn geflater van donderdag. 23. Milot Rashica schiet en Unnerstall laat de bal door zijn benen glippen, maar het loopt net goed af voor de Duitse doelman van VVV. 21. Matt Miazga pakt onnodig geel. 17. De eerste echte kans van de wedstrijd is voor Linssen, maar zijn kopbal wordt net overgetikt door Unnerstall. 15. Het eerste kwartier is het vooral afwachten en aftasten. 9. Feyenoord staat al achter tegen PSV, dus als Vitesse wint, wordt de Arnhemse club opnieuw koploper. Vitesse is nu nog zesde, maar kan de nummers 2 t/m5 zeker inhalen bij winst. 6. Het is vooral veel rondspelen in de openingsfase. 2e minuut: Maikel van der Werff lijkt achterin het centrum te gaan spelen, waar dan dus drie man staan/ 16.44 Vitesse speelt vandaag uiteraard in de speciale Airborne-shirts. 16.40 De veteranen zijn enthousiast (foto: Will Kuijpers). 16.35 De Theo Bos-tribune is al aardig gevuld. 16.26 De veteranen maken hun entree in het stadion. 16.23 Vitesse is volop bezig met de warming up. 16.11 De Airborne-wedstrijd, zo wordt Vitesse-VVV genoemd. Jaarlijks staat de thuiswedstrijd van Vitesse in deze week in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. 16.08 VVV heeft vijf punten minder dan Vitesse, maar de promovendus kent toch een hele behoorlijke start in de eredivisie. 16.04 Britse belangstelling voor deze wedstrijd. De neef van John Frost bezoekt de wedstrijd in het kader van de Airborne herdenking. 16.00 Dit zijn dus de elf van Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, van der Werff, Foor; Rashica, Matavz, Linssen. 15.55 Thulani Serero is er toch niet bij. Maikel van der Werff, die tegen Lazio enkele malen flink in de fout ging, verschijnt nu toch aan de aftrap. 15.45 Vitesse kan de koppositie in de eredivisie pakken als wordt gewonnen van VVV. Dan moet Feyenoord wel verliezen uit tegen PSV. 15.42 Alexander Büttner bij zijn aankomst bij GelreDome. 15.40 Voor Bryan Linssen is VVV een speciale tegenstander, want het is zijn voormalige club. 15.38 Dit zijn de elf die het vandaag moeten gaan doen namens Vitesse. Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.