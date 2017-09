Stomdronken scooterrijder met wapen op zak gaat onderuit

Foto: Omroep Gelderland

DRUTEN - Een 39-jarige inwoner van Druten is zaterdagavond in zijn woonplaats door de politie aangehouden, omdat hij stomdronken over straat reed. De man bleek ook een neppistool op zak te hebben.

Rond 20.00 uur zag een agent, die buiten diensttijd was, de man op een scooter over de Overrijkskamp slingeren. De Drutenaar zou daarbij bijna aanrijdingen veroorzaakt hebben. De agent tipte zijn dienstdoende collega's. Loop uit jaszak De scooterrijder ging op de kruising met de Koningsweg onderuit en bleef vervolgens liggen. Toen de politie aankwam, werd hij aangehouden. Agenten zagen de loop van een pistool uit zijn jaszak steken. Het bleek te gaan om een gasdrukwapen. Bij een blaastest blies de Drutenaar een waarde van 1125 ug/l, ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid. Hij had ook geen rijbewijs. Naast een proces-verbaal wegens rijden onder invloed, wordt hem ook verboden wapenbezit ten laste gelegd.