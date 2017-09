Man vastgebonden en mishandeld: stel aangehouden

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

VELP - De man die zaterdagmorgen gewond is aangetroffen bij een huis in Velp, is naar eigen zeggen vastgebonden en mishandeld. Er zijn twee verdachten aangehouden, meldt de politie zondag.

De politie trof de gewonde man rond 6.00 uur aan bij een huis aan de Willemstraat. Agenten waren ernaartoe gegaan na een melding van geluidsoverlast. De man van 31 zegt dat hij op het huis paste: de bewoners waren op vakantie. Hij was vrijdagavond naar een café in Velp geweest, waar hij een stel had ontmoet dat later met hem mee naar huis was gegaan. Daar zouden ze hem hebben vastgebonden en hebben mishandeld. Ze gingen er onder meer vandoor met zijn telefoon. De woning was overhoop gehaald. Buurtbewoners reageerden uiteindelijk op het hulpgeroep van de man. De recherche hield de verdachten zaterdagavond aan. De man van 38 en de vrouw van 31 uit Arnhem zitten voorlopig vast. Zie ook: Man met verwondingen in tuin, groot politieonderzoek Reageren op dit bericht? Mail de redactie.