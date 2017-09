Honderden trouwjurken voor overleden baby's

Wat te doen met een trouwjurk? Die heeft vaak een lieve duit gekost en hangt nu te verstoffen in de kast. JoAnne Vanderest maakt er kleertjes van, speciaal voor kinderen die kort na de geboorte overlijden, of voor premature kinderen voor wie nog geen passende kleding is.

Voor de eerste groep bedacht JoAnne de 'rouwjurk', gemaakt van oude trouwjurken.

Kleding en mutjes

Eind mei deed de afdeling verloskunde van Rijnstate een oproep om de jurken te doneren, zaterdag was de inzameldag. De Floor de Lis Stichting van JoAnne kreeg een enorm aantal nieuwe jurken, en van die stof kunnen jurkjes, mutsjes en mandjes worden gemaakt.

Een verzameling jurken in het Rijnstate ziekenhuis zaterdagmiddag.

Floor, het kleinkind van JoAnne, overleed drie dagen na de bevalling. Ze werd na 24 weken geboren en was nog heel klein. 'We kregen Floor mee naar huis in een veel te groot shirtje, een doekje en spulletjes in een pedaalemmerzakje. Zo kun je mensen met verdriet toch niet een overleden kindje meegeven?'