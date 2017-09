Auto vliegt in brand in Kootwijk

Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJK - In een auto op landgoed Kerkendel in Kootwijk is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De auto, die naast een chalet stond, liep van binnen veel schade op. Er wordt onderzocht hoe de brand is ontstaan. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.