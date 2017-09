Ontsnapte wolf is doodgeschoten

ISSELBURG - De wolvin die al vanaf begin september vrij rondliep in wildpark Anholter Schweiz is doodgeschoten. Dat laat het park weten aan REGIO8.

De wolvin hield de gemoederen de afgelopen weken flink bezig omdat zij rondwaarde in het park, net over de grens bij het Achterhoekse Megchelen. Het dier was ontsnapt toen enkele jonge wolven verdoofd moesten worden.

De weken daaropvolgend verbleef zij los in het park, wat ervoor zorgde dat Anholter Schweiz niet toegankelijk was voor publiek. Er werden vele acties op touw gezet om de wolvin weer levend met haar roedel te verenigen, maar zonder resultaat.

Zondagochtend meldde het wildpark dat de wolvin is neergeschoten, mede voor de veiligheid van de medewerkers van het park. Anholter Schweiz treft voorbereidingen om zondag het wildpark weer open te stellen voor publiek.



Zie ook: