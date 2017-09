Gewonde man opgepakt na rammen auto en paal

Foto: Waldie Rutten/RonVmedia

BEEK-UBBERGEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Beek-Ubbergen een man aangehouden, die op de Rijksstraatweg een paal en een geparkeerde auto had geramd.

De man reed door en kon later worden aangehouden. Hij werd bloedend in zijn zwaarbeschadigde auto aangetroffen. De twee auto's zijn door een berger opgehaald.