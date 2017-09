Man gewond bij steekpartij in Zutphen

Foto: Politie Zutphen

ZUTPHEN - Bij een steekpartij op de Stationsstraat in Zutphen is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Hij werd volgens de politie in een arm en in een been gestoken.

Er was rond 0.15 uur sprake van een conflict tussen meerdere personen, zegt de politie. Op de Basseroord is een Zutphenaar van 38 als verdachte aangehouden. Hij had een mes bij zich. De gewonde man is in het ziekenhuis behandeld. Hij is inmiddels weer thuis. De politie onderzoekt wat de aanleiding was voor de steekpartij. Ze is op zoek naar getuigen. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.