Blokker sluit nog zeker twee winkels

Het Blokker-filiaal in Westervoort. Foto: Google Street View

TIEL/WESTERVOORT - Blokker sluit dit jaar in Gelderland nog zeker twee winkels. Het gaat om het filiaal aan de Kamperfoelie in Tiel en dat in winkelcentrum De Wyborgh aan het Dorpsplein in Westervoort. Dat zegt een woordvoerster desgevraagd.

De winkel in Tiel sluit half november, die in Westervoort eind november. In deze filialen wordt een grote uitverkoop gehouden, zegt de woordvoerster. Of er in Gelderland nog meer Blokker-filialen sluiten, wil ze niet zeggen. 100 winkels dicht Blokker maakte in mei bekend dat tot april volgend jaar zo'n 100 winkels dichtgaan. Het gaat om filialen die structureel verlies lijden. Blokker is bezig met een grote vernieuwingsoperatie. Zo'n 400 winkels worden omgevormd tot de Nieuwste Blokker. Het filiaal in Harderwijk was vorige maand de 250e winkel die een nieuwe uitstraling kreeg. Zie ook: Toekomst Blokker in Gelderland nog onzeker