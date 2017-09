Brent (9) uit Dieren overleden

DIEREN - Brent Greven uit Dieren is zaterdag overleden aan de gevolgen van kanker. Het was één van de laatste wensen van het 9-jarige kereltje om veel post te krijgen voor zijn verjaardag. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven.

Brent kreeg in 2013 te horen dat hij een neuroblastoom heeft, een agressieve vorm van kanker die vooral bij kinderen voorkomt. Hij werd in 2014 succesvol behandeld, maar kreeg vorig jaar te horen dat hij opnieuw ziek was. Dit keer was er geen behandeling mogelijk.

De politie Dieren hoorde van zijn verhaal en deelde Brent's verjaardagswens op Facebook. Honderden mensen stuurden hem een kaart of een ballon voor zijn negende verjaardag in juli. Brent ging daarna snel achteruit en overleed zaterdagmiddag, meldt Stichting Brent op Facebook.

