Anouk Vetter verstevigt leiding op meerkamp in Talence

TALENCE - Anouk Vetter heeft bij de meerkamp in het Franse Talence haar leidende positie verstevigd.

Op haar specialiteit speerwerpen kwam ze tot 52,49 meter. Daarmee was ze de beste uit het hele veld op deze sterk bezette internationale meerkamp. Ook bij het verspringen liep ze al uit met een sprong van 6,18 meter. De 24-jarige atlete uit Arnhem kende al een uitstekende eerste dag. Ze won onder meer de 100 meter horden. Voor Vetter is het de eerste meerkamp sinds het WK in Londen, waar ze brons wist te halen.

Bij de mannen staat Eelco Sintnicolaas uit Apeldoorn na zeven van de tien onderdelen achtste. Pieter Braun uit Arnhem staat een plekje lager.