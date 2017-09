Anouk Vetter aan de leiding op meerkamp in Talence

TALENCE - Anouk Vetter staat bij de meerkamp in het Franse Talence na de eerste dag aan de leiding.

De 24-jarige atlete uit Arnhem liep 13,60 seconden op de 100 meter horden en was daarmee de snelste. Daarna sprong ze over 1,73 meter en bij het kogelstoten kwam ze tot 14,86 meter. Over de 200 meter deed de bronzen medaillewinnares van het WK 24,21 seconden.

Bij de mannen staat Pieter Braun uit Arnhem na één dag zevende. Eelco Sintnicolaas uit Apeldoorn staat een plekje lager.