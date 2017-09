Gelderse brandweerkorpsen in de prijzen bij brandweerspelen

VOORTHUIZEN - Drie Gelderse brandweerkorpsen hebben zaterdag een podiumplaats behaald op de brandweerspelen, die officieel de 'Landelijke finales vaardigheidstoetsen 2017' heten.

In Voorthuizen werd gestreden in de klasse TS-HD (TankautoSpuit Hoge Druk) waarbij brandweerlieden hun vaardigheden moeten tonen op de bluswagen. Daarbij behaalde het kops Harskamp de eerste plaats, Dodewaard de tweede plaats en de derde plaats was voor de brandweer Kootwijkerbroek.

Het korps Harskamp vierde het behalen van de titel in stijl.

Finale in Zaandijk

Het brandweerkorps Maurik viel vorige week in de prijzen in de landelijke finale Oppervlakte Redding in Opheusden. Volgende week strijden brandweerkorpsen uit heel het land om de titel in de Hoofdklasse. Die finale wordt gehouden in Zaandijk.

De brandweerspelen worden georganiseerd om de vaardigheden van de brandweerkorpsen naar een hoger niveau te tillen.