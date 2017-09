Concert UB40 in recordtempo uitverkocht

ARNHEM - De 1700 kaarten voor een concert van UB40 in de nieuwe Parkzaal van Musis zijn in 30 uur verkocht. Organisator Luxor Live zegt nog nooit zo snel zo veel kaarten te hebben verkocht.

De legendarische Britse reggaeband staat op zondag 21 januari in de nieuwe zaal van Musis Arnhem. Daar passen 1700 bezoekers in, 1000 meer dan in de grote zaal van Luxor Live. Volgens Stefan Rebergen, directeur van Luxor Live biedt de samenwerking met Musis de mogelijkheid om grotere bands naar Arnhem te halen.

Luxor Live heeft nog meer shows in de Parkzaal van Musis Arnhem gepland. Onder andere de Italiaanse trompettist Enrico Rava, de Amerikaanse jazzzangeres Madeleine Peyroux én zanger Douwe Bob zullen in de zaal spelen.

Ongetwijfeld zal UB40 ook hun grote hit Red, Red Wine spelen