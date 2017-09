Sjoerd Ars: hoopgevend voor De Graafschap dat we veerkracht tonen

De Graafschap vocht zich na een slechte eerste helft knap terug tegen Jong FC Utrecht. Sjoerd Ars maakte zijn eerste goal van de competitie in de met 4-1 gewonnen wedstrijd. 'Dat is altijd lekker, maar als we het nog wat beter uitspelen kan ik er wel drie of vier maken denk ik.'

Complimenten

Ars was kritisch over de eerste helft. 'Heel slap, we wonnen te weinig duels, waren overal te laat en we dekten niet door. De opbouw liep ook niet zo lekker. Toch kregen we nog kansen. Bij de 1-0 lopen we te veel achteruit. Daarom hebben we elkaar scherp aangesproken in de rust. Dat het zo niet kan. Complimenten voor het elftal hoe we dan oppakken.'

'Deze overwinning was heel belangrijk. De wedstrijden hiervoor hebben we namelijk best redelijk gespeeld, maar belonen we ons zelf niet met alles kansen. We wisten dat het tegen Jong FC Utrecht lastig zou worden. Daarom ben ik blij dat we een mooie 4-1 overwinning behalen', aldus de spits die in Spakenburg voor het eerst in de basis stond bij De Graafschap.