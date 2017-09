Henk Fraser: indirect heeft wedstrijd tegen Lazio ons veel opgeleverd

Trainer Henk Fraser keek vrijdagmiddag nog even terug op het boeiende duel met Lazio Roma. 'Het was toch wel een behoorlijke tik, maar tegelijkertijd stonden ze allemaal weer goed te trainen en is dit ook een groep die volwassen is. Ik was voor de wedstrijd namelijk zelf heel ontspannen. Dat komt ook door de houding van de groep', analyseert Fraser.

Ontwikkeling spelers

'We hebben duidelijk laten zien dat we voor geen enkele ploeg ontzag hebben. Dat is een belangrijke stap die je zet. Dat we overtuigd zijn van onze kwaliteiten en dondersgoed weten wat je tegenstander kan. We hebben met zijn allen verloren maar ik weet zeker dat het ons indirect veel heeft opgeleverd. Dat zit namelijk in de ontwikkeling van spelers. En natuurlijk is dat niet altijd even tastbaar en moet de toekomst uitwijzen hoe die ontwikkeling gaat', aldus Fraser.

Inzicht Serero

Hij heeft voor het duel met promovendus VVV Serero weer terug. Arnold Kruiswijk waarschijnlijk nog niet. 'Serero is iemand die vanuit zijn voetballend vermogen en inzicht snel weer kan instappen. Kruiswijk heeft dat inzicht ook, maar heeft inderdaad alleen maar rondjes gelopen. Serero is er weer bij en de kans is zeker aanwezig dat hij weer gaat spelen. Meer voor de hand ligt om spelers zoals hij woensdag voor de beker wat rust te geven', kijkt Fraser alvast een beetje vooruit.

Vitesse is het aan zijn stand verplicht wedstrijden tegen VVV te winnen thuis. 'Alleen dan kun je laten zien dat je groeiende bent. In een mooie wedstrijd met van alles eromheen. Er is hier bij deze mooie club afgelopen zomer een ploeg geformeerd die onder alle omstandigheden kan presteren. Ik ben er van overtuigd dat ze kunnen omgaan met het spelen van veel wedstrijden in korte tijd.'