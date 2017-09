Tanzaniaanse kinderen dolblij met zakken vol shirts FC Winterswijk

WINTERSWIJK - Tientallen shirts en broeken van FC Winterswijk hebben een nieuwe bestemming gekregen in Tanzania. De setjes voetbalkleren zorgen bij veel kinderen voor een brede glimlach.

'Afrikaanse jongetjes verschillen in die zin niet', zo laat Mieke Oxener van Stichting Twiga weten over Tommy, een van de kinderen in een FC Winterswijk-tenue. 'Net als Nederlandse jongetjes loopt hij altijd met een balletje aan zijn voet. Ook hij keek in de spiegel en droomt ervan zo goed te worden als Lionel Messi.' Volgens Oxener zijn Tommy en de andere kinderen meer dan blij met de kleding: 'Hij wilde zijn setje in ieder geval niet meer afstaan.'

Acht zakken vol

In totaal hebben vier vuilniszakken en vier tassen vol met setjes voetbalkleren van FC Winterswijk de weg naar Tanzania gevonden. De stichting van Oxener, Stichting Twiga, wil kansarme‐ en straatkinderen in Tanzania met geld uit Nederland een opleiding en daarmee een toekomst bieden.