Nu al? Strooiwagens op de snelwegen in Gelderland

HERVELD - Hoewel de zomer nog maar net voorbij is, reden er zaterdagmorgen al weer de strooiwagens over de snelwegen in Gelderland. Niet omdat het glad was, maar omdat Rijkswaterstaat al het materieel wil testen voordat de winter weer begint.

Vanaf het terrein van Rijkswaterstaat bij Herveld vertrokken zes strooiwagens die de komende maanden ingezet zullen worden op een groot deel van de A15 en de A50 tussen de brug bij Heteren en knooppunt Ewijk. Moderne apparatuur De strooiwagens zijn uitgerust met een boordcamera en gps-systeem. Zo kan de chauffeur zien of er voldoende strooizout achter uit zijn wagen komt en op het centrale commandopunt kan men precies zien waar alle voertuigen zich bevinden. Rijkswaterstaat streeft er naar om indien nodig binnen twee uur de snelwegen helemaal gestrooid te hebben. Test Overigens bleek het zeer nuttig om alles eventjes te testen. Zo moest de juiste schuif op de juiste vrachtwagen worden gemonteerd en konden de nieuwe routes geoefend worden. Ook waren er nieuwe chauffeurs die even wegwijs werden gemaakt.