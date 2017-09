Zoon Engelse piloot zoekt contact met onderduikadres

WINTERSWIJK - Bewoners van de Prins Hendrikstraat in Winterswijk kregen onlangs wel hele bijzondere post. Een Engelse piloot zat in de Tweede Wereldoorlog op het adres ondergedoken. De zoon van die piloot stuurde een brief om contact te krijgen met nabestaanden van diegene die zijn vader onderdak boden.

De soldaat zat ondergedoken bij de heer Boogert, destijds directeur van de technische school. Hij is inmiddels overleden maar de zoon van de soldaat, Martin Wells uit het Engelse Burnley, hoopt in contact te komen met nabestaanden van de man. De Winterswijker die de brief ontving ging ermee naar de beheerder van Facebook-pagina Oud-Winterswijk, die de oproep plaatste.

Dochter gevonden

'We hebben inmiddels een dochter van de heer Boogert gevonden', vertelt Hans ten Bergen, beheerder van de Facebookpagina. 'Alleen die dochter is in 2014 overleden.' Hij is dus druk op zoek naar nabestaanden die hij in contact kan brengen met Martin Wells. 'Dat moet lukken, dat weet ik zeker.'

Tips voor Martin Wells kunnen via Facebook worden doorgegeven.