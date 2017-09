Bridge to Liberation Experience op TV Gelderland

O'G3NE bij Bridge to Liberation Experience (Foto: Omroep Gelderland)

ARNHEM - TV Gelderland zendt vandaag beelden van de Bridge to Liberation Experience van vrijdagavond uit. De eerste uitzending is 14.00 uur, maar het evenement is ook te zien na het nieuws om 17.20 uur (deel 1) en om 18.20 uur (deel 2). Met de Bridge to Liberation Experience wordt de Slag om Arnhem van september 1944 herdacht.

De eerste Experience bij de John Frostbrug was in 2014 toen de 'mislukte bevrijding' 70 jaar geleden was. Dit keer trok het duizenden bezoekers. Vanaf het begin van dit evenement is de Experience een spektakel met speciale effecten, beelden en muziek, van onder meer O'G3NE en het Gelders Orkest. Het thema was dit jaar 'moreel kompas', ons innerlijke instrument voor het beoordelen van goed en kwaad. De uitzendingen na het TV Gelderland Nieuws worden elk uur herhaald tot zondagochtend. Zie ook: Duizenden mensen herdenken Slag om Arnhem bij de Bridge to Liberation Experience