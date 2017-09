Bunker van hoogste nazi-leider bezet Nederland blootgelegd

APELDOORN - De bunker van de hoogste nazi-leider van bezet Nederland in Apeldoorn is deze week blootgelegd. De schuilplaats van Rijkscommissaris Seyss-Inquart wordt gerestaureerd en moet uiteindelijk toegankelijk worden voor publiek.

Een stichting kreeg deze zomer 40.000 euro om de bunker te herstellen. De bunker is nu blootgelegd en wordt eerst waterdicht gemaakt. De werkzaamheden duren nog even, in de tussentijd is er een virtueel bezoek te brengen aan de bunker. Door middel van een digitale reconstructie kun je zien hoe de bunker er in 1948 uit heeft gezien.

Dolle Dinsdag

Seyss-Inquart nam zijn intrek in de villa in Apeldoorn na Dolle Dinsdag, 6 september 1944. Door een kleine wijziging in een toespraak op Radio Oranje ontstaat de indruk dat de geallieerden de Nederlandse grens zijn overgestoken en de bevrijding nabij is. Alles wat Duits en Duitsgezind is, raakt in paniek en slaat op de vlucht.

De villa op de bunker was een van de hoofdkwartieren van Seyss-Inquart. Tegenwoordig zit er een makelaarskantoor in het pand dat sinds 2000 rijksmonument is.

Zie ook: Uitzending '75 jaar vrijheid - Dolle Dinsdag'