Welkomstborden bij dorpen Gelders Eiland

AERDT - Bij alle dorpen, van nu nog de gemeente Rijnwaarden, staan vanaf zaterdag welkomstborden met daarop de tekst 'Welkom op het Gelders Eiland'. De dorpen Aerdt, Herwen, Pannerden, Lobith, Tolkamer, Tuindorp en Spijk willen daarmee de oorspronkelijke identiteit van eilandbewoners in stand houden. Op 1 januari 2018 fuseert Rijnwaarden met de gemeente Zevenaar.

Met paard en wagen rijdt waarnemend burgemeester Ella Schadd samen met wethouders, de schouten van Rijnwaarden en anderen langs alle invalswegen. Leden van onder meer de schutterij onthulden de welkomstborden.

In de middag is er een feest op het marktplein in Lobith. Lokale artiesten werken mee met gedichten, toneel en zang.

Steenfabriek De Bylandt heeft speciaal voor de gelegenheid steentjes gebakken, voorzien van de start- en einddatum van de gemeente Rijnwaarden. Die worden als aandenken geschonken aan de bijzonder genodigden zoals oud burgemeesters en schouten. Toneelvereniging D’Amateur maakt gebruik van de steentjes tijdens hun optreden deze middag