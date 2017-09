Bemmel waarschijnlijk verlost van aanhangwagendieven

BEMMEL - Bemmel wordt al maanden geteisterd door dieven die aanhangwagens stelen. Daar lijkt een einde aan te komen nu de politie twee mannen heeft aangehouden.

Het tweetal sloeg toe op de Dijkstraat in Bemmel toen ze zaterdag op zondagnacht op heterdaad werden betrapt. Met een aangekoppelde aanhangwagen sloegen ze op de vlucht. Na een korte achtervolging wisten agenten de twee mannen alsnog aan te houden.

Meerdere zaken opgelost

Er wordt onderzocht of de twee ook betrokken zijn bij de eerdere diefstallen in het dorp. De politie zegt daar aanwijzingen voor te hebben. 'Wij denken nu meerdere zaken opgelost te hebben', valt te lezen op Facebook.

Of de diefstalgolf nu echt voorbij is, is nog even afwachten.