Eerste dropping Ginkelse Heide afgelast, vanmiddag mogelijk herkansing

Foto: Omroep Gelderland Veel belangstellenden in afwachting van de paradropping (foto: Omroep Gelderland)

EDE - De eerste dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide in Ede is vanmorgen afgelast. De bewolking is te laag. Vanmiddag om 12.30 uur volgt mogelijk een nieuwe poging. De bedoeling is dat ruim 800 parachutisten meedoen aan de herdenking van Operatie Market Garden.

Een Dakota waarmee parachutisten zaterdag naar Ginkelse Heide zouden worden gebracht, kan niet opstijgen vanwege de regen. De Dakota heeft een zicht van minimaal 300 meter boven de grond nodig, maar de bewolking hangt te laag, aldus een woordvoerder van de gemeente Ede, De andere toestellen met de parachutisten kunnen mogelijk wel opgestijgen van vliegveld Eindhoven. In die toestellen zit de meerderheid van de ruim 800 parachutisten die meedoen aan de dropping. Een vliegtuig met parachutisten cirkelt boven de Ginkelse Heide Weerinstituut MeteoGroup in Wageningen voorspelt bewolkt weer en perioden met regen. Lloyd Bentley vloog in WOII met een Dakota boven de Ginkelse Heide en op D-Day: Bij de herdenking zijn naar verwachting 20 tot 25 Britse en Poolse veteranen aanwezig. Een piperband speelt bij de herdenking: Veel belangstellenden in afwachting van de dropping: Pegasus, de mascotte van het pararegiment: Militairen salueren: