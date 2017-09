Man met verwondingen in tuin, groot politieonderzoek

VELP - De politie doet een groot onderzoek naar een mogelijke mishandeling zaterdagmorgen in een tuin aan de Willemstraat in Velp. Dat meldt politiewoordvoerder Paul Koetsier.

Rond 6.00 uur kreeg de politie een melding van geluidsoverlast op het adres. Agenten troffen in de tuin een familielid van de bewoners. Hij bleek verwondingen te hebben opgelopen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

'We weten niet wat er aan vooraf is gegaan, dus daarom doen we onderzoek', aldus de politiewoordvoerder. Het slachtoffer was in het huis om erop te passen, omdat de bewoners elders zijn.