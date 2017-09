Politie vindt gestolen en gestripte auto's in loods; twee aanhoudingen

NIJMEGEN - In een bedrijfsloods aan de Rouwenboschweg in Nijmegen zijn afgelopen week twee gestolen auto's aangetroffen. Dat meldde de politie Nijmegen-Zuid vrijdag. Twee verdachten zijn aangehouden op verdenking van heling.

De voertuigen waren al geheel gestript en de onderdelen per stuk verpakt voor transport. Ook trof de politie in de loods onderdelen aan van nog zeker zeven gestolen voertuigen.

Een grote bedrijfsbus voor de loods zat vol met onderdelen van voertuigen, klaar voor transport.

De recherche heeft alle voertuigen en goederen uit de loods in beslag genomen. Het onderzoek is in volle gang.