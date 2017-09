Prima optreden Schuurman verpest door late tegentreffer

NIJMEGEN - Zijn eerste optreden in de basis bekroonde Jari Schuurman met een doelpunt. Maar dat bleek uiteindelijk niet beslissend.

"Ik maak de 1-0, maar dan krijg je hem in de allerlaatste minuut nog tegen. Ik was balvast, dat is ook mijn kwaliteit. Ik ben blij dat ik mijn goal heb kunnen maken en hoop er nog veel meer voor NEC te kunnen maken. Ik had een zuur begin met eerst een virus en toen raakte ik geblesseerd aan mijn bovenbeen. Dat is heel erg balen, maar dan knok je je terug."

NEC heeft na vijf wedstrijden slechts acht punten. "Ik denk dat we allemaal heel erg moeten wennen aan de Jupiler League. Wij willen gewoon kampioen worden en zeker promoveren. Het wordt tijd dat we elke week punten pakken."