Henk de Jong laat het bulderen in de rust: ik was er helemaal klaar mee

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Henk de Jong wisselde bij De Graafschap nog voor rust en ook in de pauze. 'Het was te slap, te bescheiden, het moet sneller. Ik was er klaar mee.'

De woorden van de flamboyante oefenmeester sorteerden effect in Spakenburg, want De Graafschap toonde herstel tegen Jong FC Utrecht. Een 1-0 achterstand na een belabberde eerste helft werd omgebogen in een eclatante 4-1 zege. Daarmee sluit De Graafschap weer aan bij de subtop in de Jupiler League. Na vijf duels heet de club uit Doetinchem nu acht punten vergaard.

Vlotter

De Jong liet het bulderen in de kleedkamers van IJsselmeervogels na een armetierige eerste helft. 'Ik was er echt even klaar mee. Ik heb ook gewisseld. Er moet verdorie lef in zitten. Het moet vlotter en sneller. Ik vond het slapjes, veel te bescheiden. Dat past niet bij De Graafschap', was de coach ook na afloop nog fel.

'De Graafschap zijn bandieten'

'Maar hoe ze het dan oppakken. Het had wel 6-1 kunnen worden. El Jebli had hem bijvoorbeeld binnen moeten schieten. Daar heeft ie ook voor op zijn flikker gehad, maar daarna is het ook klaar hoor. Het moet scherper worden, daar moeten we heen met zijn allen. Op trainingen gaat het fantastisch en in wedstrijden is het dan ineens veel te bescheiden. Dan doe je jezelf te kort. Dat moet eraf. De Graafschap zijn bandieten. Op het veld en langs de kant. Dat wilde ik kwijt.'