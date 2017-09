Publiek NEC keert zich tegen trainer Bogers

NIJMEGEN - Na de gelijkmaker van Emmen tegen NEC klonk direct "Bogers rot op" vanaf de tribune.

Dat was ook de trainer niet ontgaan. "Ik heb er wel iets van meegekregen, maar uiteindelijk ben ik met die wedstrijd bezig. En ben ik net zo teleurgesteld dat we niet winnen."

Adrie Bogers vond het gelijkspel niet verdiend. "We kregen het deksel op de neus, want ik had het idee dat we gewoon gingen winnen. En dan is het des te zuurder dat hij nog valt in de blessuretijd. We begonnen heel goed en dan moet je eigenlijk drie goals maken, waaronder die strafschop. We belonen onszelf dus niet. Op basis van de kansenverhouding was het onverdiend, want zij hebben niet veel kansen gehad. Maar we willen beter, dat is inderdaad duidelijk."