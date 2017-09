Wolf Isselburg is nog steeds niet terug, ondanks verdovingspijl en inzet brandweer

Links de ontsnapte wolf - Foto: Biotopwildpark Anholter Schweiz

ISSELBURG - 'Vandaag gaat de boeken in als de dag waarop we de wolf bijna gevangen hebben,' begint het sombere bericht op de Facebookpagina van wildpark Anholter Schweiz in Isselburg, net over de grens bij Megchelen. Het dier loopt al anderhalve week vrij rond in het park, dat ook al die tijd gesloten is.

Vrijdag werd de wolvin geraakt met een verdovingspijl. Daarna werd met hulp van 20 brandweerlieden gezocht in het 56 hectare grote park, maar de wolf werd niet gevonden. Volgens het park had het dier zich of erg goed verstopt of was de verdovingspijl kapot, waardoor het narcosemiddel niet werd ingespoten. De loslopende wolf begint voor het park een serieus probleem te worden. Sinds het dier is ontsnapt worden er geen bezoekers toegelaten en dat betekent geen inkomsten. Verkeerde kant Het dier ontsnapte vorige week dinsdag. Sinds de ontsnapping werd de wolvin meerdere keren door een wildcamera vastgelegd bij het wolvenverblijf, maar wel steeds aan de verkeerde kant van het hek. Om het dier een handje te helpen bij de terugkeer naar het verblijf, is een speciale brug gebouwd van boomstammen en hooibalen. Zie ook: Wildpark al bijna week dicht door ontsnapte wolf Reageren op dit bericht? Mail de redactie.