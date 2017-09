Fanfare Opheusden blaast laatste adem uit

OPHEUSDEN - Het was vrijdagavond het laatste optreden van fanfare Kunst en Vriendschap uit Opheusden. Vier van de zeven overgebleven leden traden samen met leden van de fanfare Kesteren op ter afsluiting van de avondvierdaagse in Kesteren.

Daarmee is het over en uit voor de fanfare in Opheusden. Het aantal leden liep terug en er kwamen geen jongeren bij. Met zeven leden was stoppen onvermijdelijk.

Dirigent zong ontbrekende instrumenten

Op het laatst was het wel moeilijk repeteren, vertelt Annelies Wevers. Ze speelt al 48 jaar bij de vereniging. Ze blaast haar partij mee op de sopraansaxofoon. 'Het is dat de dirigent ook goed kan zingen', zegt ze. Hij vulde de maten op van de ontbrekende instrumenten in het orkest.

De slagwerkgroep van Kunst en Vriendschap gaat nog wel door, maar voor de blazers van de fanfaregroep is het nu over. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, een aantal van de overgebleven leden denkt erover om zich bij andere korpsen aan te sluiten. Voorzitter Hennie Meijer is al 50 jaar lid van de vereniging. Hij heeft in die tijd ook in veel andere orkesten gespeeld.

Terugloop ging te snel

Meijer had nog gehoopt op een krachtenbundeling van orkesten. Er wordt in de praktijk al veel samengewerkt met de fanfare in Kesteren. Maar het mocht niet zo zijn. De terugloop van leden in Opheusden ging te snel. Hennie gaat even nu eerst even rusten, maar er zal wel weer een orkest op zijn pad komen. Hij heeft de eerste aanbieding al binnen. In de woorden van Meijer: 'De transferperiode is begonnen.'