Politie zoekt met helikopter naar weggelopen jongeren

HETEREN - Boven Heteren en Zetten heeft de politie vrijdagavond met een helikopter gezocht naar een groepje weggelopen jongeren.

Eerder op de avond liepen 3 jongeren weg uit de Heldringstichting in Zetten. De jongeren doker een maisveld in en verstopten zich daar. De helikopter hielp medewerkers en agenten op de grond te zoeken. Even later werden de jongeren gevonden.

De Heldringstichting behandelt kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen en (ernstige) gedragsstoornissen.