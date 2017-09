Liveblog: De Graafschap heeft in Spakenburg een overwinning nodig

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De Graafschap speelt vanavond (20.00 uur) in Spakenburg tegen Jong FC Utrecht. Volg hier alle ontwikkelingen in het liveblog.

19.30 uur: Sjoerd Ars (hier op archief voor de wedstrijd tegen RKC) staat vanavond in de basis bij De Graafschap. De 33-jarige routinier moet zorgen voor goals.

19.30 uur: de opstellingen der beide ploegen. De Graafschap met Sjoerd Ars voor het eerst aan de aftrap dit seizoen. Tim Receveur is terug na een schorsing. Myenty Abena is terug in de selectie na een hoofdblessure.

19.25 uur: assistent-trainer Sandor van der Heide (links op de hoofdfoto) was tijdens de voorbereiding nog trainer van IJsselmeervogels. Toen hij bij De Graafschap meer zekerheid kreeg in de vorm van een contract, koos hij voor de eerste divisieclub.

19.20 uur: Jong FC Utrecht wijkt uit naar IJsselmeervogels omdat het dan minder kosten heeft. Daarnaast wil hoofdtrainer Erik ten Hag het veld in de Galgenwaard niet te veel belasten.

19.15 uur: Het verschil tussen beide ploegen is één punt in het voordeel van de Achterhoekers. Het duel wordt vanavond gespeeld op het veld van IJsselmeervogels. De Graafschap staat in de middenmoot en verloor vorige week thuis van MVV. Jong FC Utrecht speelt regelmatig zijn thuiswedstrijden in Spakenburg (zie foto onder)

19.10 uur: De eerste supporters zijn binnen op het sportpark De Westmaat. Dit duo is er altijd bij..