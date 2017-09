Liveblog: De Graafschap buigt achterstand binnen minuut om tegen Jong Utrecht (1-2)

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De Graafschap moet vanavond (20.00 uur) tegen Jong FC Utrecht weer eens winnen. Uit de laatste twee duels werd één schamel punt gepeurd. Volg hier alle ontwikkelingen in het liveblog.

Jong FC Utrecht - De Graafschap

Tussenstand 1 - 2

62: aardige kans voor Van den Hurk die vrij kan uithalen op de rand van het strafschopgebied. Vizier staat niet laatste tijd meer zo op scherp bij de aanvaller. Schot gaat voorlangs.

60e: De Graafschap speelt na rust agressiever en wint nu de duels veel meer. Jong FC Utrecht wordt eerder afgejaagd en dat heeft succes. Thuisploeg niet meer gevaarlijk tot nu toe.

GOAL!! 54e: En direct een tweede goal er overheen! Sjoerd Ars maakt zijn eerste in dienst van De Graafschap. Ineens is het 2-1 voor de Superboeren

GOAL!! 53e: mooi begin voor De Graafschap na rust. Balverlies Sinteur. Van Mieghem gaat diep en scoort na een goede steekbal van Diemers. Van Mieghem schiet met een schuiver bekeken binnen.

- De tweede helft is begonnen in Spakenburg -

De reserves van De Graafschap tijdens de rust. Tweede wissel van trainer Henk de Jong. Elvio van Overbeek is gekomen voor Lars Nieuwpoort.

45e: De Graafschap overtuigt allesbehalve. De ploeg van De Jong dwingt weinig af in Spakenburg.

39e: Henk de Jong slachtoffert verdediger Kevin van Diermen die pisnijdig de catacomben inloopt. Myenty Abena is zijn vervanger (zie foto onder). Ook een centrumverdediger. Overigens had Van Diermen al wel geel na een flinke overtreding op Sow.

37e: Daryl van Mieghem met een vrije trap die gemist wordt door keeper Nijhuis. De Graafschap profiteert niet.

30e: het spel van De Graafschap is vaak veel te traag. Terwijl er ruimte ligt om sneller diepte te zoeken.

27e: Jong FC Utrecht scoort! Nick Venema staat op links helemaal vrij. Nieuwpoort en Tutuarima kijken elkaar aan. Misverstand achterin. Jong FC Utrecht staat voor.

24e: prima voorzet van Ars, maar Van den Hurk kan vrij voor keeper Nijhuis niet scoren. Het blijft in een tot nu toe matig duel 0-0.

9e: Willock probeert met een schot net buiten de zestien Bednarek te verrassen. De Poolse doelman tikt de bal over de lat.

5e: Marc Diemers schiet een vrije trap net over het doel van Jong FC Utrecht.

Robert Klaasen (foto) is weer wisselspeler bij De Graafschap nu Tim Receveur terug is van een schorsing.

19.55 uur Ook de voetballers en scheidsrechters steunen Sint Maarten in een snelle wederopbouw van het eiland. Vanavond is er op TV een speciale uitzending om geld te doneren op Giro 5125

In het midden scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo. Een Achterhoeker fluit dus vanavond De Graafschap. Voor de KNVB geen beletsel.

19.40 uur: de warming-up van De Graafschap op het veld van IJsselmeervogels, ook wel de 'Rooien' genoemd. De grote rivaal zijn letterlijk de buren, Spakenburg. Twee gerenommeerde amateurclubs. IJsselmeervogels speelt in de Tweede Divisie.

19.30 uur: Sjoerd Ars (hier op archief voor de wedstrijd tegen RKC) staat vanavond in de basis bij De Graafschap. De 33-jarige routinier moet zorgen voor goals.

19.30 uur: de opstellingen der beide ploegen. De Graafschap met Sjoerd Ars voor het eerst aan de aftrap dit seizoen. Tim Receveur is terug na een schorsing. Myenty Abena is terug in de selectie na een hoofdblessure.

19.25 uur: assistent-trainer Sandor van der Heide (links op de foto) was tijdens de voorbereiding nog trainer van IJsselmeervogels. Toen hij bij De Graafschap meer zekerheid kreeg in de vorm van een contract, koos hij voor de eerste divisieclub.

19.20 uur: Jong FC Utrecht wijkt uit naar IJsselmeervogels omdat het dan minder kosten heeft. Daarnaast wil hoofdtrainer Erik ten Hag het veld in de Galgenwaard niet te veel belasten.

19.15 uur: Het verschil tussen beide ploegen is één punt in het voordeel van de Achterhoekers. Het duel wordt vanavond gespeeld op het veld van IJsselmeervogels. De Graafschap staat in de middenmoot en verloor vorige week thuis van MVV. Jong FC Utrecht speelt regelmatig zijn thuiswedstrijden in Spakenburg (zie foto onder)

19.10 uur: De eerste supporters zijn binnen op het sportpark De Westmaat. Dit duo is er altijd bij..