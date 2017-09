Jan de Hoop gaat door met actievoeren: vliegroutes moeten hoger

RADIO KOOTWIJK - Presentator Jan de Hoop uit Radio Kootwijk gaat door met zijn actie om vliegroutes van en naar Lelystad hoger over de Veluwe te laten gaan. Hij wil dat het luchtruim boven de Veluwe opnieuw wordt ingedeeld en dat daarna Lelystad Airport wordt uitgebreid. Om dat te bereiken is hij een nieuwe petitie gestart.

De Omroep Gelderland-presentator haalde eerder ruim 11.000 handtekeningen tegen de vliegroutes boven de Veluwe. Afgelopen week werd bekend dat de routes worden verlegd, waardoor de vliegtuigen niet meer over de woonplaats van De Hoop gaan.

Maar dat is voor de presentator niet genoeg. 'Het Nederlandse luchtruim is voor het laatst echt ingedeeld in 1950. Er was nog niet eens tv', is de begeleidende tekst bij de petitie. Hij wil dat het natuurgebied stil blijft, voor bewoners, dieren en de 1 miljoen toeristen.

Eerder zei de provincie Gelderland dat de vliegtuigen nog steeds te laag over de Veluwe gaan. 'Wij betalen als provincie een prijs voor het feit dat het hele land meer wil vliegen', zegt een woordvoerder. De provincie pleit ook voor een snelle herindeling van het luchtruim, omdat dan de gevolgen op de grond minder groot zijn. Een herindeling staat gepland voor 2023.

Voor het paracentrum op Teuge is er door de vliegroutes naar Lelystad geen toekomst meer.

