Bryan Linssen speelt met Vitesse voor het eerst tegen zijn oude liefde VVV Venlo

ARNHEM - Vitesse wil zondag, drie dagen na de slijtageslag tegen Lazio Roma, zijn tweede plaats in de eredivisie vasthouden. Dan moet er worden gewonnen van VVV Venlo. 'We willen er overheen klappen.'

Voor Bryan Linssen is de ontmoeting met VVV speciaal. 'Vanaf mijn tweede jaar kwam ik daar over de vloer', zegt de aanvaller van Vitesse die een uitstekend begin doormaakt bij zijn nieuwe club. 'Het is de eerste keer dat ik tegen VVV ga spelen, die club zit toch wel in mijn hart dus heel leuk om dat nu mee te maken. Ik ben daar in de jeugd begonnen, maar koos al snel voor Fortuna Sittard omdat mijn broer zijn hele opleiding heeft doorlopen bij VVV. En ik wilde niet op mijn broer (Edwin Linssen, RvdM) teren, hoewel ik er wel ieder jaar bleef komen. Dus toen hij weg ging, ben ik daar op mijn 21e gaan spelen.'

Positief

Linssen werd geboren in het nietige Neerritter en voetbalde in Limburg alleen geen betaald voetbal bij Roda JC. Na een sterke periode bij FC Groningen valt hij nu in positieve zin op bij Vitesse. Tegen Lazio Roma scoorde de linksbuiten opnieuw, na zijn wereldgoal vorige week tegen Excelsior. Hij merkt dat er zowel over hemzelf als Vitesse positief wordt gesproken. Zeker na het duel in de Europa League.

'Het is altijd fijn als mensen positief zijn. Maar het is ook niet meer dan terecht. Het hele seizoen doen we het al ontzettend goed. We hebben de wind in de rug op dit moment en dus is er veel vertrouwen voor zondag. We willen er overheen klappen', zegt een strijdvaardige Linssen.

Moeilijk vasthouden

Wakker worden vanochtend viel niet mee. 'Toch dubbele gevoelens', kijkt Linssen nog even terug. 'We waren niet minder dan Lazio. Zij waren toch duidelijk de favoriet. Het is balen dat je dan geen resultaat haalt.' Vitesse zal zich zondag in de speciale Airborne wedstrijd moeten oprichten. VVV Venlo kan onbevangen spelen in de Gelredome met inmiddels zeven punten op zak. 'Het is ontzettend knap, ik gun ze het beste en hoop dat ze dit kunnen vasthouden. Maar als je nieuw bent is het ontzettend moeilijk.'