Liveblog: Weinig overtuigend NEC op 1-0 tegen Emmen

NIJMEGEN - NEC staat na vier wedstrijden al flink onder druk. Daarom moet er vanavond thuis worden gewonnen tegen Emmen. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 1-0

66. Adrie Bogers kijkt toe hoe NEC iets beter draait in deze fase.

63. Groeneveld schiet uit de draai, Telgenkamp redt met moeite.

61. Aardige actie van Groeneveld, maar hij bereikt geen medespeler.

59. In het kampioensjaar won NEC thuis met 4-0 tegen Emmen.

56. Voorlopig de man van de wedstrijd, doelpuntenmaker Jari Schuurman.

51. Ook na rust heeft Emmen het initiatief.

46. Geen wissels bij NEC. Ook Ferdi Kadioglu komt er niet in, want zijn vervanger Jari Schuurman doet het prima.

45. Heel overtuigend was het allemaal niet, want Emmen werd in de slotfase van de eerste helft sterker. Maar de ruststand is 1-0.

42. Smits voorkomt de gelijkmaker van Peters. Vorige week blunderde de doelman nog opzichtig.

39. Sven Braken probeert het met een omhaal, maar net naast.

37. Het is nogal saai hier, maar de voorsprong voor de thuisclub is wel terecht.

32. NEC zowaar een beetje onder druk.

23. Maar dan toch de 1-0 via Jari Schuurman, na voorbereidend werk van Guus Joppen.

22. Na een aardig begin is NEC nu zoekende.

20. Voor het eerst na zijn blessure weer in de basis: rechtsback Guus Joppen.

16. De eerste aanval van Emmen die gevaar oplevert, Youri Loen schiet en Joshua Smits verwerkt de bal tot hoekschop.

10. Arnaut Groeneveld, de man die NEC al op 1-0 had moeten zetten.

8. Weer een grote kans voor NEC, ditmaal voor Jari Schuurman, die voor het eerst in de basis staat.

5. Ted van de Pavert kopt tegen de lat.

4. Arnaut Groeneveld mist net als vorige week vanaf elf meter.

3e minuut: De openingsfase is afwachtend en rommelig. Maar dan een onhandige overtreding van Ben Moussa op Mo Rayhi en scheidsrechter Blom geeft een strafschop.

20.00 De wedstrijd staat op het punt van beginnen. De spelers zijn opgekomen in speciale shirts om de actie voor St. Maarten te ondersteunen.

19.54 Onvrede in de familie Kadioglu over het opnieuw passeren van de 17-jarige Ferdi.

19.51 Jordan Larsson stond de eerste vier wedstrijden in de basis, op drie verschillende posities. Maar de Zweed is vanavond gepasseerd.

19.44 Mocht het onrustig worden, dan staat de sterke arm klaar om in te grijpen.

19.40 NEC is bezig aan de warming up.

19.28 Emmen is een goede bekende van NEC. De ploeg uit Drenthe was tegenstander in de play-offs vorig seizoen. Toen won NEC tweemaal, uit met 3-1 en thuis met 1-0. En dinsdag wacht Emmen alweer, maar dan voor de beker en uit.

19.22 NEC heeft eigenlijk pas één redelijke wedstrijd gespeeld, thuis tegen Almere City. Go Ahead uit, Eindhoven thuis en Den Bosch uit waren ondermaats voor een titelfavoriet.

19.19 Deze fotograaf zal vanavond populair zijn bij het publiek, want 024 is het nummer van Nijmegen.

19.16 Een fraai doorkijkje naar De Goffert.

19.10 Ferdi Kadioglu is opnieuw gepasseerd bij NEC. Jari Schuurman, de huurling van Feyenoord, krijgt de voorkeur als aanvallende middenvelder.

Smits; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Breinburg, Schuurman, Dijkstra; Rayhi, Braken, Groeneveld.

19.05 NEC-trainer Adrie Bogers is niet bepaald populair bij de supporters. Hij kwam na de verloren wedstrijd in Den Bosch al in conflict met enkele fans en ook de uitspraak dat 7 punten uit 4 wedstrijden qua resultaat wel meevalt, is niet goed gevallen.

De trainer heeft vanavond echt een zege nodig, liefst ook met goed voetbal.

19.00 Bij Emmen een oude bekende. Youri Loen, de Nijmegenaar die bij NEC nauwelijks een kans kreeg.