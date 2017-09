Liveblog: Kadioglu weer gepasseerd bij NEC tegen Emmen

NIJMEGEN - NEC staat na vier wedstrijden al flink onder druk. Daarom moet er vanavond thuis worden gewonnen tegen Emmen. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

19.28 Emmen is een goede bekende van NEC. De ploeg uit Drenthe was tegenstander in de play-offs vorig seizoen. Toen won NEC tweemaal, uit met 3-1 en thuis met 1-0. En dinsdag wacht Emmen alweer, maar dan voor de beker en uit.

19.22 NEC heeft eigenlijk pas één redelijke wedstrijd gespeeld, thuis tegen Almere City. Go Ahead uit, Eindhoven thuis en Den Bosch uit waren ondermaats voor een titelfavoriet.

19.19 Deze fotograaf zal vanavond populair zijn bij het publiek, want 024 is het nummer van Nijmegen.

19.16 Een fraai doorkijkje naar De Goffert.

19.10 Ferdi Kadioglu is opnieuw gepasseerd bij NEC. Jari Schuurman, de huurling van Feyenoord, krijgt de voorkeur als aanvallende middenvelder.

Smits; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Breinburg, Schuurman, Dijkstra; Rayhi, Braken, Groeneveld.

19.05 NEC-trainer Adrie Bogers is niet bepaald populair bij de supporters. Hij kwam na de verloren wedstrijd in Den Bosch al in conflict met enkele fans en ook de uitspraak dat 7 punten uit 4 wedstrijden qua resultaat wel meevalt, is niet goed gevallen.

De trainer heeft vanavond echt een zege nodig, liefst ook met goed voetbal.

19.00 Bij Emmen een oude bekende. Youri Loen, de Nijmegenaar die bij NEC nauwelijks een kans kreeg.