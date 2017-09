Irma baalt van orkaan Irma, maar doet er iets positiefs mee

ERMELO - Door de orkaan kon je er de afgelopen tijd niet omheen: de naam Irma. Maar hoe is dat als je zelf zo heet? Voor Irma Jansen uit Ermelo was de lol er snel af. Ze deed iets positiefs met haar frustratie en startte een actie.

Vorige week kwamen de eerste appjes: 'Er is een storm naar je vernoemd.' Irma vond het eerst nog wel lollig, maar naarmate de grappen flauwer werden en de storm zich ontwikkelde begon Irma er van te balen. 'Het is een heftige orkaan. Als je hoort hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is het niet meer grappig.'

Bescheiden actie

'Doordat je naam er aanhangt word je extra bewust van hoe erg het is. Ik dacht bij mezelf: hoe kan ik daar iets positiefs mee doen?' Dat positieve werd een post op Facebook. Een bescheiden actie, noemt ze het zelf.

Ze schrijft: 'Onze naam betekent 'verbonden, groot, geweldig'; laten we ons daarom met elkaar en alle slachtoffers verbinden, en samen een grote bijdrage doen aan giro 5125 van het Rode Kruis! Onze naamgenoot heeft veel in beweging gebracht, dat kunnen wij ook!'

'Er wordt positief op gereageerd', zegt Irma. Zelf heeft ze ook geld gegeven, maar hoeveel vindt ze niet belangrijk. 'Ik hoop dat iedereen zoveel geeft als hij of zij kan missen.'

Aan het eind van de middag stond de teller van de inzamelingsactie voor Giro 5125 op 7.347.280 euro.