Verstoppen in achtertuin helpt autokraker niet

NIJMEGEN - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Nijmegen drie mannen aangehouden. Een van hen werd op heterdaad betrapt bij het openbreken van een auto. Twee anderen werden later opgepakt omdat ze spullen bij zich hadden om auto's open te breken.

Iets na twaalven belde een getuige de politie toen hij zag dat meerdere mannen een auto probeerden te stelen op de Paul Krugerstraat. Toen agenten arriveerden renden twee mannen weg. De derde verstopte zich in een achtertuin. Agenten vonden de Arnhemmer toch en arresteerden hem. Het ging om een 23-jarige man uit Arnhem. Inbrekersspullen Later die nacht zagen agenten op de Oranjesingel een auto rijden met twee mannen erin. Toen ze het kenteken controleerden bleek dat de eigenaar een verleden had met autokraken en -diefstallen. Achter in de auto lagen inderdaad allerlei inbrekersspullen. Een van de twee had een kentekenpasje bij van een auto die eerder deze maand in Velp was opengebroken. De twee mannen van 23 en 24 uit Arnhem zijn aangehouden.